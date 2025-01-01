Разкриха палеж в Плевен, съобщиха от полицията. На 9 юли е подаден сигнал за горящи автомобили и павилион в града.

След потушаването на пламъците последвал оглед, при който били събрани данни за умишлен палеж. Изгорели са автомобил и павилион, в който имало техника и други вещи.

Огънят нанесъл материални щети и по фасадата и прозорците на приземен, първи и втори етажи от жилищна сграда в близост на автомобили.

Сезирана е прокуратурата. В хода на разследването на 9 октомври са извършени претърсвания на три адреса в Габровско. От жилищата на трима мъже, на 40, 47 и 33 г., са иззети веществени доказателства, които имат отношение към престъпния акт.

В дома на 40-годишния мъж са намерени и 11 вакумирани пакета със суха зелена тревиста маса с тегло около 5,5 кг, както и бяло кристалообразно вещество с тегло около 0,5 грама.

Предстоят експертизи. Първоначално тримата са задържани. Като съпричастен към престъплението е арестуван и 40-годишен. В последствие двама от тях - 40-годишен и 47-годишен, са привлечени като обвиняеми и са задържани за 72 часа.