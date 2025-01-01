Повдигнаха обвинение на 48-годишен мъж за палеж в Дупница, съобщиха от прокуратурата

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за наличие на обосновано предположение за виновността му.

Задържаха 81-годишен мъж за големия пожар над Сухиндол

На 24 септември обвиняемият е запалил собственият си имот на значителна стойност - апартамент в града.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 8 години.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.