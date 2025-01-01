Бъбреците на 52-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчен кръвоизлив, бяха трансплантирани късно тази нощ в УМБАЛ "Александровска".

Реципиенти са две жени с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи.

Трансплантациите са извършени от екип на Клиниката по урология под ръководството на доц. д-р Пламен Димитров.

Едната трансплантирана е на 45 години от Костандово и провежда хемодиализно лечение от 11 месеца. Другата е на 39 години от София, на хемодиализа от 12 години. След интервенцията, пациентките се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.