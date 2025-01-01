Апелираме към работодателите да участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, каза Драгомир Стойнев от "БСП –Обединена левица" пред журналисти в кулоарите на парламента. Не че не може бюджетът да бъде внесен и без решение на Националния съвет, но това е консултативен орган, важен орган и ние от "БСП –Обединена левица" наистина апелираме към работодателите да бъдат там. Той допълни, че именно съветът е възможно най-демократичната процедура. Някой трябва да защитава интереса на работниците, допълни Стойнев.

Има сериозна социална политика в този бюджет и аз искам да благодаря и на ГЕРБ, и на "Има такъв народ" (ИТН) за разбирането, че в този момент лека-полека трябва да се възстановява справедливостта и да се защитава интересът на работниците, каза още Драгомир Стойнев.

Темата за повишаването на ДДС никога не е стояла пред БСП, допълни той и припомни, че БСП винаги е настоявала за диференцирани ставки на ДДС, тоест за намаляване на ДСС, касаещо лекарства, учебници, социалните услуги.

Радвам се, че на всички им стана ясно, че няма как работниците, бедните хора да понесат на тежестта на финансите и че ДДС си остана същото, каза още той.