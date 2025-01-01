ДПС-Ново начало иска промяна в закона за НСО след скандала с президентския кортеж. Това съобщи във Фейсбук Калин Стоянов.

"След необичайно раздутия президентски кортеж на 10.08.2025 г., който парализира цяла Варна, ДПС-Ново начало внесе предложение за промяна в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с което се цели ограничаване на използването на служебните автомобили и шофьори от администрацията на президента за лични нужди", пише той.

Той отбелязва, че повдигането на темата в публичното пространство е дала повод с него да се свържат множество граждани, включително и действащи служители на НСО, възмутени от факта, че голяма част от администрацията на президента се вози в автомобили на службата, управлявани от нейни шофьори. Това се случва дори в почивни и празнични дни, като автомобилите се използват като лични, включително за пътувания на приближените на президента Радев до родните им места извън София, пише той.

За да се провери на какво правно основание служители от президентската администрация използват подобен специализиран транспорт, Калин Стоянов направи справка в Закона за НСО. В чл. 14, ал. 1, т. 14 е записано следното:

чл. 14, ал. 1: За осъществяване на функциите по чл. 13 и в пределите на своята компетентност Националната служба за охрана:

т. 14: осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на Републиката.

Това едно изречение в закона позволява на цялата администрация на президента да използва автомобилите на НСО и шофьорите на службата, приравнявайки ги по привилегии с лицата, изрично упоменати в чл. 21 от закона – членове на Министерския съвет, Конституционния съд, заместник-председатели на Народното събрание, председатели на ВКС и ВАС, кметът на столицата, както и бивши председатели на НС, премиери, президенти и представители на международни организации.

НСО е пряко подчинена на президента, който утвърждава структурните звена и общия числен състав на службата (чл. 5, ал. 1; чл. 6, ал. 1; чл. 7), което обяснява защо всички около него се возят в служебните автомобили.

На практика, според Калин Стоянов, президентът Радев е превърнал НСО във финансирана от бюджета „таксиметрова компания“ за собствената си администрация, като осигурява ежедневни привилегии на служителите си за сметка на всички български граждани.

С цел да бъде премахната възможността за подобни злоупотреби, ДПС-Ново начало предлага отпадането на точката, позволяваща безконтролно използване на НСО от администрацията на президента, казва още Калин Стоянов във Фейсбук.