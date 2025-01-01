Антония Петрова-Батинкова сподели голямата новина, че третото ѝ дете ще бъде момиче. До този момент красивата майка има двама сина, а сега семейството ще се сдобие и с малка принцеса.

Голяма радост: Антония Петрова сподели щастлива новина (СНИМКИ)

Щастливото съобщение Батинкова направи чрез социалните мрежи, където публикува емоционални кадри.

„Две момчешки сърца вече изпълват дома ни с любов, смях и приключения. Четири малки ръчички държат силно нашите длани, а ние винаги сме си мислили, че щастието ни е пълно. Но животът отново ни изненада с най-красивия подарък. След две момчета, този път очакваме момиче! Малката ни принцеса вече е обичана, чакана и мечтана. Тя ще внесе нова светлина в дома ни, ще расте сред смеха на двама братя и любовта на нашето семейство!“, написа тя в Instagram.

Двамата с Ивайло Батинков вече са родители на две момчета - Ивайло-младши и Благовест.