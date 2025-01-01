От днес, 18 август, до 22 август между 16:30 ч. и 20:30 ч. се променя организацията на движението по пътен възел „Даскалово“ на АМ „Струма“ в района на Перник. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Въвеждането на мерките е за облекчаване на трафика в участъка, докато се извършват ремонтните дейности по път I-1 в отсечката от Владая до Драгичево.

В петте дни пътуващите по АМ „Струма“ от София към Перник ще преминават през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел „Даскалово“ към дясната лента на път I-6 Перник - Кюстендил. Трафикът от София по път I-1 Владая - Драгичево в посока Перник ще се движи през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел „Даскалово“ към лявата лента на път I-6 Перник - Кюстендил.