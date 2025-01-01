Съседи се сбиха на улица в Чирпан, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 17 август. Установено е, че 49-годишен мъж и мъж на 21 години са се сбили със съседите си - мъж на 66 години, друг мъж на 37 години и 62-годишна жена.

Пострадали са 66-годишният мъж, 37-годишният мъж и 62-годишната жена. Оказана им е била медицинска помощ, като са отказали да бъдат настанени в болница и са освободени без опасност за живота.

Мъжете на 49 и 21 години са задържани и по случая се води разследване.