Пътнически автобус с турска регистрация, пътуващ по редовен маршрут от град Токат за Одрин, се е преобърнал на магистралата Северна Мармара (Kuzey Marmara КМО) в отсечката Санджактепе край гишетата на входа за Истанбул.

В катастрофата, която се е случила в около 6:30 часа сутринта, по първоначални данни са загинали трима души, а 20 са ранени, се посочва в съобщение на областната управа на Истанбул, цитирано от информационната агенция "Демирйорен хабер ажансъ".

Ранените са настанени в болница.

В автобуса са пътували 35 души. Катастрофата е станала на остър завой, който шофьорът не могъл да вземе и автобусът се е преобърнал.

Магистралата е била отцепена за движение в сутрешните часове в посока към Одрин, но към момента движението вече е възстановено.

Не се съобщават данни за самоличността на пострадалите граждани.

Започнало е разследване за причините на катастрофата.