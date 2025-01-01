Пътнически автобус с турска регистрация, пътуващ по редовен маршрут от град Токат за Одрин, се е преобърнал на магистралата Северна Мармара (Kuzey Marmara КМО) в отсечката Санджактепе край гишетата на входа за Истанбул.
В катастрофата, която се е случила в около 6:30 часа сутринта, по първоначални данни са загинали трима души, а 20 са ранени, се посочва в съобщение на областната управа на Истанбул, цитирано от информационната агенция "Демирйорен хабер ажансъ".
3 KİŞİ ÖLDÜ, 20 YARALI VAR— NTV (@ntv) August 18, 2025
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildihttps://t.co/YOeIrmY4Vc
Foto: DHA pic.twitter.com/fdy8zkXLce
Ранените са настанени в болница.
В автобуса са пътували 35 души. Катастрофата е станала на остър завой, който шофьорът не могъл да вземе и автобусът се е преобърнал.
Магистралата е била отцепена за движение в сутрешните часове в посока към Одрин, но към момента движението вече е възстановено.
İstanbul Sancaktepe’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü virajı alamayarak devrildi.— Halk TV (@halktvcomtr) August 18, 2025
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
📹 Kaza geçiren otobüsün son hali görüntülendi. https://t.co/VhPv9iWkaw pic.twitter.com/KiCgySqOaj
Не се съобщават данни за самоличността на пострадалите граждани.
Започнало е разследване за причините на катастрофата.