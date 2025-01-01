Автомобил, управляван от 19-годишен шофьор от село Сушево, се е обърнал по таван на разклона за селата Прелез и Веселец, съобщиха от полицията.

Пътното произшествие е станало около 22:30 часа на 17 август. Колата излязла от пътното платно и се преобърнала в крайпътна нива.

Освен водача, който е настанен за лечение с комоцио и травма на главата, в автомобила са били и две сестри на 24 и 19 години от село Веселец. По-малката е оставена под наблюдение в МБАЛ-Разград с болки в краката, а другата е освободена за домашно лечение.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

По случая тече разследване.