От Софийската градска прокуратурата напомнят за новата измама с т.нар. кредити, която става все по-разпространена и застрашава гражданите.

При схемата извършителите се представят за служители на полицията, СДВР, ГДБОП или ДАНС и убеждават хората, че някой тегли сума от тяхно име чрез фалшиво пълномощно от банка.

Под този предлог жертвите са карани сами да изтеглят пари от сметките си и да ги предоставят на измамниците.

От прокуратурата подчертават, че нито една институция не изисква подобни действия и призовават гражданите да бъдат бдителни.

При подобни обаждания хората трябва незабавно да прекратят разговора и да се свържат с полицията чрез телефон 112.