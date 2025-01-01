Униформени са иззели над 2 кг канабис от къща и прилежаща постройка в смолянското с. Петково, съобщиха от полицията.

Операцията е била проведена в късните часове на 17 август. Установено е, че 40-годишният обитател на имота държи наркотичните вещества без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Намерени са различни количества суха растителна маса, реагирала на канабис при полевите тестове, с общо тегло 2180,66 г.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.