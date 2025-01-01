България има своя нов тото милионер - 146-и поред в историята на игрите на Спорт Тото. Късметлията позна печелившата комбинация в играта „6/49“ и си осигури впечатляваща награда от 3 647 405 лева. Само 37 дни по-рано друг участник от София спечели близо 4 милиона лева, а този път голямата печалба отиде в Бургас.

България има нов тото милионер, прибра близо 4 млн. лв.

Щастливецът е играл с абонаментен фиш за два тиража – 65 и 66, като е заложил на класическия подход със шест числа във всяка от четирите области. Общата му инвестиция е била 12,40 лева, а късметлийските числа се оказаха 4, 10, 26, 38, 41 и 47.

Това е осмият милионер от началото на годината в игрите на Спорт Тото и Държавната лотария. Любопитното е, че за последно Бургас даде голямата печалба от „6/49“ през септември 2018 г., когато бяха спечелени над 7 милиона лева.

Очаква се новият милионер скоро да се свърже с Българския спортен тотализатор, за да получи наградата си. Засега остава загадка дали ще разкрие как е избрал късметлийската комбинация.