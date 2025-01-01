След въвеждането на новата фотоволтаична инсталация за чиста енергия, Столичното предприятие за третиране на отпадъци е спестило 200 хиляди лева за ток, съобщиха от пресцентъра на Столична община. През април, май и юни произведената от системата електроенергия е покрила средно 25% от общото потребление на предприятието.

Системата е изградена от 3356 фотоволтаични модула с капацитет от 1862 kWp/час и допринася за постигане на нулев въглероден отпечатък, допълват от общината. Това е и част от усилията на София за намаляване на парниковите газове с 30% до 2030 г. след присъединяването на столицата към 100-те климатично неутрални и интелигентни града на бъдещето.

От общината припомнят, че в първите дни на мандата на кмета Васил Терзиев е бил сменен директорът на завода за преработка на отпадъци и са били възстановени всички процеси и договори за реализиране на рециклируеми материали и RDF гориво. По данните на Столична община в последната година и половина, СПТО устойчиво подобрява производствените и финансовите си показатели.

От „Московска“ 33 допълват, че приходите от продажба на рециклируеми материали са нараснали до близо 1,5 млн. лв. през 2024 година или увеличение със 195% в сравнение с 2023 г. През първите шест месеца на 2025 година над 940 хил. лв. за постъпили в общинския бюджет, което е с над пет пъти повече от същия период на 2024 година.

Близо 51 хил. тона RDF са произведени и изнесени през първите шест месеца на 2025 година или с 54% повече от същия период през 2024 година. Намалява и количеството на депонираните отпадъци. В периода януари-юни 2025 година са депонирани едва малко над 28 хил. тона. Това е с близо 30% по-малко от предходната година и два пъти по-малко 2023 година, пишат още от Столична община и допълват, че в следващите няколко седмици се очаква и в столичния зоопарк да бъде въведена в експлоатация нова фотоволтаична система.

