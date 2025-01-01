Има общо неглижиране на рисковите фактори, които съществуват по отношение на сърцето и сърдечно-съдовата система, защото ние сме склонни да не обръщаме внимание на елементарни неща в живота си, които простичко могат да се спазват. Тези рискови фактори могат да бъдат разделени на такива, които могат да се модифицират – тоест тези, за които ние можем сами да се грижим, и такива, които не можем да променим, защото те са свързани с нашата наследственост. Тези, които можем да променим, са свързани с нашата воля, с нашата дисциплина и, в случай че зависят от специалист, е важно да отидем при лекар. Това заяви полковник професор д-р Ивайло Даскалов от Военномедицинска академия по повод Световния ден на сърцето.

„Безплатните прегледи в Световния ден на сърцето са традиция за нас и са една прекрасна инициатива, в която даваме възможност на всички желаещи да се прегледат и да направят възможното да се оцени състоянието на тяхното сърце“, каза проф. Даскалов, началник на Клиниката по кардиология на ВМА.

Идеята на Световния ден на сърцето е да се оцени здравето на сърцето и сърдечно-съдовата система и да се дадат указания от кардиолог какво е необходимо, за да се подобри начинът, по който работи сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания са номер едно в света и в България като причина за болестност и инвалидност, като заболявания в наш национален и световен мащаб“, посочи проф. Даскалов.

Наднорменото телесно тегло е един от рисковите фактори.

„Масово е разпространен този проблем и той е свързан с твърде разпространената сърдечно-съдова заболеваемост, която е пряко ангажирана с това. Разумната диета, консумирана с храни, които са правилно подбрани, с правилно подбран калориен режим, води до това да бъде коригирано телесното тегло и успоредно с това би следвало да бъде свързано със сърдечната и съдова болестност“, каза още кардиологът.

Той е категоричен, че физическата активност е изключителна важна. За съжаление, много малко от хората спортуват редовно, включвайки и редовното 30-минутно ходене.

От ВМА препоръчват да се спортува – без значение какъв е спортът – важното е да е свързан с удоволствие и задължително поне 30-минутно ходене. Редовният сън, почивката, избягването на психически стрес, избягването на вредните навици като тютюнопушене, злоупотребата с алкохол, психостимуланти и наркотици.

„Редовният контрол на артериалното налягане, кръвната захар, бъбречната функция, които вече са функция на личния лекар и при проблем – пренасочване към специалист. Това са основните неща, които ние ще контролираме тук в Световния ден на сърцето“, каза още проф. Ивайло Даскалов.