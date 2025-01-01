Инфарктите сред младите хора се дължат на модерния начин на живот и на подценяването на обездвижването. Това каза в интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" д-р Василка Лиманова, кардиолог.



"Обездвижването е много сериозен рисков фактор, който е много актуален. Все повече млади хора стоят пред компютрите и не се движат. Нашите препоръки са за 150 минути седмично движение под каквато и да е форма. Може да са танци, може да е аеробика, може да е тичане, колоездене, но задължително трябва да има спортуване, не само стоене пред компютрите. Поне 30 минути на ден, 5 дни в седмицата, умерени физически натоварвания, които всъщност ги карат да дишат по-дълбоко. Когато се затрудни дишането, значи натоварването вече е тежко", каза д-р Лиманова.



Движенията, според кардиолога, могат да бъдат и бързо ходене, плуване, каране на колело, по-тежка домакинска работа, трудът в градината на село, въобще всякаква форма на аеробна физическа дейност. И трябва да ги стимулираме към минималното време, което да постигнат и което е препоръка и на Европейското дружество - 150 минути седмично.



"Стресът също влияе негативно върху сърцето. Лошите емоции също могат да окажат негативно влияние и да доведат дори до ритъмни нарушения, до тежест в гърдите, въобще до един сърдечен пристъп", добави още д-р Василка Лиманова.



Препоръчват се още позитивни емоции и пълноценен сън, както и социални контакти.



"Социалните контакти са много важни - доброто общуване с позитивни хора също зарежда положително и така се дава едно спокойствие за сърцето", добави кардиологът.



В момента, заради високите температури в отделенията постъпват много случаи на тахикардия, хора с учестен пулс, с припадъци от дехидратация, с провокирани от жегата ритъмни нарушения, с предсърдно мъждене и излизане извън ритъм, с надкамерни тахикардии, пациенти с инфаркти също.



Като цяло горещините не се отразяват добре на хората със сърдечносъдови заболявания и те много по-често търсят съвети и помощ в спешни кабинети и в кардиологичните отделения.