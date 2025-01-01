Няколко коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента малко след 5:40 сутринта, в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам-кмета на София Никола Барбутов.

БТА

"Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!”, пише депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.

БТА

"Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев", допълва тя.