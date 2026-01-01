Делян Пеевски, лидер ДПС-Ново Начало обяви, че сезира "инспектората на ВСС за снизходителното отношение на Плевенския окръжен съд към поредния убиец на пътя."

"За пореден път обществото е скандализирано от снизходителното отношение на съда към поредния убиец на пътя - решението на Окръжен съд Плевен да пусне Димитър Димитров на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро. В сряда сутринта Димитров с тир помете автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов и уби лекаря", отбелязва в той в позиция до медиите.

В нея Пеевски твърди, че прокуратурата е настоявала Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление и допълва:

Срещу 8 000 евро: Пуснаха на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

"В съдебната зала зам.-окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че да момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това и книжката му е отнемана заради употреба на алкохол.

Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе справедливия гняв на хората, загубили близки във войната на пътя и силната обществена необходимост за справедливост.

В отговор на тази крещяща несправедливост, аз ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол и оценка на интегритета на магистратите, постановили това решение."