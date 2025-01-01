С церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Кулминацията на тържествата е в Пловдив, където участие в тържествената проверка-заря ще вземе президентът Румен Радев, който ще приеме почетния строй. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. На церемонията ще присъстват и вицепрезидентът Илияна Йотова, министър-председателят Росен Желязков и председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Празничната програма по повод 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Празника на град Пловдив започва в 10:00 часа с молебен в катедрален храм „Св. Богородица“, съобщиха от общинската администрация.

Съединението на България - паметна дата в българската история

В 11:00 часа следва полагането на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов, а веднага след това, в 11:30 ч., ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Захари Стоянов в Градската градина. В 19:00 часа на площад „Централен“ ще се състои традиционната възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет „Родолюбие“. В 19:30 часа на сцената на Античен театър Пловдив започва празничният концерт на Биг бенд Пловдив - „Биг бенд Пловдив - Приключението 25 години“.

В 20:30 часа на площад „Съединение“ пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

В Благоевград представителни формирования от 3-то бригадно командване ще участват в ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност пред паметната плоча на загиналите във войните за национално обединение.

В Бургас военен ритуал по поднасяне на венци и цветя ще се проведе на паметника на загиналите от 24-ти пехотен Черноморски полк, в района Военен клуб Бургас с участието на военнослужещи и представителна част от формированията, дислоцирани в района на военното формирование 32890.

Община Варна, съвместно с Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия, организира празничната програма за 6 септември. Пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на пл. „Независимост“ възпоменанието започва с полагане на венци и цветя с военен ритуал. Следва шествие от паметната плоча по бул. „Мария Луиза“, до паметника на загиналите в Сръбско-българската война в градинката до Археологическия музей. Там ще бъде отслужена заупокойна молитва и проведена церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал.

В Горна Оряховица (област Велико Търново) военнослужещи от 59 батальон за ядрена, химическа, биологическа защита и екология ще отбележат празника пред паметния знак на загиналите във войните горнооряховчани.

В Свищов (област Велико Търново) с участието на военнослужещи от 55-ти инженерен полк годишнината ще бъде отбелязана пред паметника на свободата.

В Асеновград (област Пловдив) военнослужещи от 4-ти артилерийски полк ще поднесат венци пред паметните плочи на Пере Тошев.

В Сливен военнослужещите от 13-то бригадно командване ще проведат ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

В София Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част. Ще бъдат поднесени венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната. Венци от тяхно име ще бъдат поднесени и пред паметника на генерал Владимир Вазов, който предстои да бъде открит днес в район „Подуяне“ в столицата.

Днес и утре Националният военноисторически музей в София ще представи оригиналните знамена, свързани със Съединението. Сред тях е знамето, под чиито дипли на 6 септември 1885 г. майор Данаил Николаев повежда подчинените му войски към центъра на Пловдив. Още две знамена на Марашката и чирпанската чета „Искра“ – преки участници в събитията, ще припомнят за обществения подем за каузата на обединението. Само в деня на Съединението гостите на НВИМ ще видят и личния щандарт на Александър I, с който той пристига тържествено в Пловдив на 9 септември 1885 г. като княз на Северна и Южна България.

В Стара Загора с тържествен военен ритуал военнослужещи от 2-ра механизирана бригада ще поднесат венци и цветя пред паметника на „Защитниците на Стара Загора“.

Денят на Съединението ще бъде тържествено отбелязан и в градовете Хасково на площад „Свобода” пред паметника на Незнайния воин и в Ямбол на централния площад. В ритуалите ще участват военнослужещи от 31-ви и 42-ри механизирани батальони, и самоходния артилерийски дивизион от състава на 2-ра механизирана бригада.