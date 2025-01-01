Центърът на София е блокиран тази сутрин от протест на симпатизанти и представители на партия „Величие“. Демонстрацията се проведе в района на "Триъгълника на властта", където участниците временно спряха движението, след като част от автомобилите им „се развалили“, по думите им — в знак на протест.

Основното искане на протестиращите е оставка на правителството, като недоволството им не е насочено конкретно към параметрите на бюджета за 2026 г., а към „общата политика, водена от кабинета“, според протестиращите.

Очаква се блокадата да бъде вдигната всеки момент, тъй като част от автомобилите вече се изтеглят.

Протестът идва на фона на политическото напрежение около бюджета, който правителството вчера оттегли. Това действие последва масовото недоволство в сряда вечер, когато хиляди се събраха именно пред сградите на властта. Социалните партньори вече започнаха нов кръг разговори с управляващите.

Според правилника на Народното събрание, след като проектобюджетът е минал първо гласуване, неговото оттегляне може да стане единствено чрез решение на парламента — въпрос, който се очаква да бъде сред водещите теми и днес.

Междувременно БСП обяви, че ще преосмисли участието си в управляващата коалиция. Според партията преразглеждането на бюджета може да доведе до липса на увеличение на майчинските и на пенсиите — ключови техни приоритети.