Висшисти с международно призната професионална квалификация са изправени пред парадокс - държавата ги обучава и акредитира, но законът и новоподготвен медицински стандарт им забраняват да упражняват основната си дейност. Това алармират от Българския съюз на оптометристите (БСО), който обяви готовност за протести и съдебни действия.

В България оптометрията се преподава от повече от 30 години в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Медицински университет – Варна, по програми, съобразени с европейските стандарти. Обучението обхваща клинична рефракция, диагностика на зрителни аномалии, предписване на корекционни средства и др.

"Въпреки това, чл. 26а от Закона за здравето ограничава предписването на очила в оптики единствено до офталмолози и специализанти. За завършилите оптометристи това означава невъзможност за законна практика, принудителна смяна на професията, работа в сивата икономика, емиграция, обезценяване на личните и държавните инвестиции в образование", отбелязват от съюза.

В писмо до министъра на образованието Красимир Вълчев, магистърът по оптометрия Максим Янев описва ситуация - държавата акредитира и финансира специалността, но след дипломиране специалистите нямат право да работят по нея.

„В ЕС, Великобритания и САЩ оптометристите са основен стълб на очната грижа. У нас законът ни принуждава да емигрираме или да работим незаконно“, пише Янев.

Напрежението ескалира заради проект на Медицински стандарт по очни болести, в който чл. 2.5.1 предвижда магистърът по оптометрия да няма право самостоятелно да определя рефракция (диоптри).

БСО изпрати остро становище до здравния министър доц. д-р Силви Кирилов, в което предупреждава, че подобна разпоредба е дискриминационна, правно необоснована и противоречи на Конституцията, Закона за защита от дискриминация и европейското законодателство.

Медици протестират за достойно възнаграждение, от здравното министерство с официална позиция

Според бранша, забраната ще доведе до ограничен достъп до базови зрителни услуги, особено в малките населени места; претоварване на офталмолозите с рутинни прегледи и отлив на студенти от специалността и закриване на програмите по оптометрия у нас.

В България около 3 млн. души носят очила, което изисква над 5 000 прегледа дневно. Оптиките са около 1 600, но в над 1 400 от тях няма очен лекар.

„Вместо да облекчим офталмолозите, натоварваме ги с рутинни дейности и оставяме хиляди пациенти без навременна помощ“, предупреждават от БСО.

В почти всички държави от ЕС, както и в САЩ и Канада, оптометристите извършват рефракция и предписват очила като стандартна част от работата си. Според Bluebook 2020 – официалният справочник на Европейския съвет по оптометрия и оптика, съдържащ статистически данни и препоръки за структурата и капацитета на зрителните услуги в държавите от ЕС – оптималната концентрация е 2 оптометристи на 10 000 души. За България това означава необходимост от около 1 300 специалисти, или повече от два пъти над сегашния им брой.

От Българския съюз на оптометристите (БСО) настояват за:

незабавно премахване на ограничителните текстове в медицинския стандарт;

промяна в чл. 26а от Закона за здравето;

пълно интегриране на оптометристите в системата на здравеопазването, по модела на ЕС.

Ако исканията останат без отговор, браншът подготвя национални протести и обжалване на стандартa пред ВАС, както и сезиране на европейските институции.