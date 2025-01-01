Министърът на финансите Теменужка Петкова представлява България на редовното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси на Европейския съюз (ЕКОФИН), което се състоя в Люксембург. В рамките на срещата министрите на икономиката и финансите от ЕС обсъдиха законодателните предложения за директива на Съвета относно структурата и ставките на акциза върху тютюна и свързаните с тютюна изделия, решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на ЕС и за отмяна на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053, както и текущи законодателни предложения в областта на финансовите услуги.

ЕК обмисля да увеличи акциза върху цигарите със 139%

България приветства предложението за включване на новите продукти в обхвата на Директивата относно структурата и ставките на акциза върху тютюна и свързаните с тютюна изделия. Теменужка Петкова изрази притеснения относно предложените минимални акцизни ставки на традиционните тютюневи изделия, включването на суровия тютюн в Системата за движение и контрол на акцизните стоки и индексирането на ставките през определен период. Финансовият министър подчерта, че България е външна граница на ЕС, поради което рискът от увеличаване на ръста на нелегалната търговия с тютюневи изделия при увеличаване на нивата на облагане с акциз е висок.

Съветът ЕКОФИН обсъди и предложението на Европейската комисия за нови собствени ресурси в бюджета на ЕС. България е отворена за обсъждане и въвеждане на нови видове собствени ресурси, които носят допълнителни приходи в бюджета на ЕС и биха допринесли за облекчаване на натиска върху националните бюджети, бизнеса и гражданите. Важно е всеки един собствен ресурс да отговаря на фундаменталните принципи за справедливост, прозрачност, прогнозируемост, опростеност и пропорционална административна тежест. По време на заседанието беше подчертано, че отговорността пред европейските граждани изисква елиминиране и на най-малкия риск от налагане на финансова тежест, която е непропорционално висока спрямо икономическото развитие и благосъстоянието на дадена държава членка.