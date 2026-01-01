За поредна година рано сутринта на 1 юли малки и големи посрещат изгрева на слънцето в различни кътчета от страната. По традиция „Джулай морнинг“ символизира недоволството и желанието за свобода на личността.

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„Джулай Морнинг“ или накратко Джулая (по името на известната песен на „Юрая Хийп“ от 1971 година „July Morning“) е най-традиционният хипи празник в България, възникнал в средата на 80-те години на миналия век.

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Джулай на английски език означава „юли“ и от там „Юлско утро“. Въпреки че традицията е свързана с хипи движението в Америка, тя съществува в България и до днес.

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На всеки 30 юни срещу 1 юли големи групи хора се събират по цялото Черноморие и на други места в страната, за да посрещнат заедно слънцето. Така те смятат, че се пречистват пред него, без това да има връзка с езически или религиозни ритуали.

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Джулая е уникален за България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други европейски страни. Твърди се, че е започнал като протест срещу комунистическата власт, изразен в символиката на едноименната песен на „Юрая Хийп“.

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Символичното посрещане на изгрева е било като посрещането на едно ново начало и едно по-добро бъдеще за първоначалните участници.