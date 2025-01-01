Трябва да има единен кандидат за президент, център дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии, човек, който да може 400-500 хиляди гласа да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент, всичко останало е обречено на неуспех. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в кулоарите на парламента по повод идеите за общ кандидат-президент на демократичната общност.

На въпрос дали ГЕРБ има кандидатура, която да предложи за обсъждане, Борисов заяви, че счита, че преди да се предложи кандидатура трябва да се направят консултации и ако се стигне до такъв човек, тогава лидерите на партиите да го обявят.

Аз вярвам, знам, сигурен съм, че в тези така наречени демократични среди има много мислещи и опитни политици, аналитици, които са абсолютно съгласни с това, което казвам в момента, ако искаме да имаме успех, заяви Бойко Борисов.

По думите му по-голяма партия, европейска, демократична, бореща се за върховенство на закона от ГЕРБ няма, но „до този момент не са се обадили“ за обсъждане на кандидатура. Той припомни, че Асен Василев ясно е казал, че иска без ГЕРБ.