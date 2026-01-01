Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува в профила си във фейсбук видео, в което прави коментар за оценката и похвалите от Европа за плавното въвеждане на еврото у нас, но бегло споменава и обръщението на Румен Радев към нацията, с което на 19 януари вечерта съобщи, че подава оставка като президент.

"Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа, а снощи доста нелепо звучеше и изказването на господин Радев", казва в кадрите Борисов.

"Когато фактите говорят и боговете си мълчат. Цитирам: Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Оценката на работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврокомисарят по икономически въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС, сиреч в сърцето на ЕС, където искат да ни водят. А ние сме вече в сърцето й! Какво казват в сърцето на Европа? Че приветстват плавния преход на лева към еврото. Това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти - това заяви еврокомисарят по икономиката", посочва лидерът на ГЕРБ във видеообръщението си.

Борисов пита на кой да се вярва сега.

"Държавите от еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които направи ГЕРБ, си заслужават, защото това носи само ползи на България. Другите нека сега се упражняват, нека се опитват, нека да вървят по нашия отъпкан път. Добре дошли са в сърцето на Европа, ние ги чакаме там", завършва онлайн посланието си Борисов.

Президентът Румен Радев подаде оставка

Вчера, точно в 19:00 ч. Румен Радев направи обръщение към българския народ, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, посочи още той.

„Преди девет години ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021 година. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи, атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести от 2020 и 2025 година. Обстоятелствата наложиха седем пъти да назначавам служебни правителства. Да отстоявам в рамките, разбира се, на своите правомощия, държавният и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България“, каза в речта си Радев.

Радев направи една ретроспекция на изминалите години и посочи критичните точки.

„В тези девет години България приключи процеса по своята европейска интеграция, за който работиха усилено всички редовни и служебни правителства. Вече сме членове на Шенген и на Еврозоната - един хоризонт още в края на 90-те години. Въпросът тук е защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение? Защо българите спряха да гласуват? Защо не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието? Защо гражданите на два пъти заляха площадите? Защо в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни, а още по-голяма част живеят в несигурност“, попита той.

„Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочния управленски модел - той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията. Българската политика се случва извън институциите - кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание, говорят от името на правителството в присъствието на премиера, заграбват партии, банки, бизнеси и медии. Използват властта като бухалка срещу своите политически опоненти. В този модел дискредитирани политици, дамгосани като корупционери на международно ниво и техни ортаци, търгуват с националния интерес, за да си заработят индулгенция. В името на своето политическо бъдеще някои политици поставят на карта мирният живот на българите в условията на опасна война в близост до нашите граници. Посягат дори на гражданския и етническия мир, който ние с вас ще съхраним въпреки техните провокации“, допълни президентът Радев.

Той припомни, че през 2020 г. обществото е изригнало и за пореден път отправи критики към сглобката тогава: „Последваха няколко парламентарни избора и също толкова разочарования, а кабинетът на сглобката окончателно заличи разликата между корупционери и борци с корупцията, между законност и беззаконие. Венецът на този произвол бе похищението на Конституцията. В новият си вид основният закон осигури непрекъснатият контрол на олигархията над изпълнителната власт, а служебното правителство вече не е надежден гарант за честни избори“.

По думите му окончателният разрив между българите и политическата класа е настъпил с отказа на Народното събрание да произведе референдум за датата на въвеждане на единната европейска валута, а избранниците на народа са „отказали на народа правото му да избира“.

„В края на миналата година нова протестна вълна помете правителството. Тя роди широк обществен консенсус срещу мафията. Консенсус, който трябва да бъде материализиран на предстоящите парламентарни избори. Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. Две трети вече не гласуват и е нужен нов обществен договор. Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас, а вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще“, допълни още той.

Президентът Радев призова да се сложи край на примирението, безразличието и спасяването поединично, да се загърби разделението, защото това е преломен момент в психологията на народа, а българите, по думите му, са заявили ясно, че не желаят да напускат България.