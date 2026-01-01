Апелът към президента да се включи в политиката идва тъкмо от отчаянието от сегашната политическа сергия. Хората вдигнаха ръце от това, което има. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев.

"Апелът на обществото е ясен още от 2020 г. и буквално при всяко ръкостискане на президента с хората, които го посрещаха из страната, доколкото съм пътувал с него, въпросът беше един и същ. Това искане се ускори с времето, напоследък се говори само и единствено за това."

Според Христов напрежение се е нагнетявало в обществото не от президента, а от политиците.

"Не мисля, че някой е търсил да нагнети напрежение. Правиха го често политическите опоненти. Дори на консултациите при президента, те казваха - "Елате, слезте на политическия терен."

На въпрос "Нашата България" ли ще е името на политическия проект на Румен Радев, Иво Христов отговори:

"Нашата България" - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина."

"Политическата класа побърза да подпечата и сертифицира президента Радев като единствена алтернатива. Тъй като за моя изненада в единен фронт застанаха и Костадин Костадинов, и генерал Атанасов, и разните интелектуалци от десните подписки, които се отчетоха с вътрешнозаводски хумор, някакви опити за ирония. Общият знаменател покри всички съществуващи партии, което показва, че няма друга алтернатива на сегашния модел."

Относно определенията, които Радев индиректно даде за ПП-ДБ в обръщението си към нацията, Христов коментира:

"Радев следва линията да изрича истината - ПП-ДБ влезе във властта със заявка за борба с корупцията, състави сглобката и се зае с изпирането на своите опоненти. Това е резюмето на действията на ПП-ДБ във властта, пътьом успяха да съсипят и Конституцията и сега професор Киров и други конституционалисти се чудят как да обяснят лабиринтите на новата Конституция."

Бившият съветник на президента подчерта, че не се наблюдава промяна в поведението на ПП-ДБ. "Всеки има право да еволюира, но не се забелязва покаяние, напротив, те упорстват."

Иво Христов посочи, че стремежът на Радев ще бъде за постигане на абсолютно мнозинство.

" Моето мнение е, че или трябва да се стремим към абсолютно мнозинство и това може да стане само с масивно гласуване на хората, или в краен случай може да се сключи програмно правителство с много къс хоризонт от няколко месеца, ясна дата за следващи избори. И това програмно правителство да свърши някои належащи неща, като да речем промени в съдебната система, която вече успорва собствената си легитимност. Те сами не знаят кой е легитимен и кой не е."