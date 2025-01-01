Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 20-годишен мъж за нападение срещу 30-годишен софиянец на пешеходна пътека.

Инцидентът е станал на 23 октомври, около 10:30 ч., на бул. „Прага“ в столицата.

След възникнал спор между двамата, нападателят нанесъл няколко удара с юмруци в главата на другия мъж, като му причинил средна телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Прокуратурата ще поиска от съда той да остане в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“.