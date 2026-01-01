На сръбска територия не се пропускат товарни автомобили на всички гранични пунктове с България. Движението на леки коли и автобуси в двете посоки не е преустановено, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция".

В съобщението е цитирана информация от сръбските гранични власти, според която шофьори на камиони от Сърбия провеждат блокада на товарните терминали на граничните пунктове към страните от Шенген. Поради тази причина на сръбска територия не се пропускат товарни автомобили на всички гранични пунктове с България.

Караджов: Загубите за всички страни ще бъдат много големи от блокадата на границите

От 21:00ч. вчера на границата с Република Северна Македония леки, товарни автомобили и автобуси преминават без ограничения.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границата с Турция и всички гранични преходи с Румъния.