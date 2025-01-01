Заседанието на Народното събрание започна с блицконтрол.

Според парламентарния правилник в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец премиерът и вицепремиерите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси на народните представители, които се отнасят до общата политика на правителството.

Всяка парламентарна група има право на по два актуални въпроса, а народните представители, нечленуващи в група, имат право общо на два въпроса. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев

България ще финансира дяловото си участие в съвместното предприятие с германската компания "Райнметал" (Rheinmetall) с дългосрочен и нисколихвен кредит по инструмента на ЕС "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE). Така България ще "мигрира" от съветския тип боеприпаси 122/152 мм. към натовския тип от 155 мм. Производството ще бъде за нуждите на българските въоръжени сили, но основно за износ. Това съобщи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блитцконтрол и в отговор на въпрос на парламентарната група (ПГ) на "Величие".

Позовавайки се на направени експертни оценки, вицепремиерът Дончев посочи, че ще бъдат нужни между 5 и 10 години за запълване на всички складове.

"В този смисъл военната индустрия ще бъде актуална като бранш поне следващото десетилетие. Тази инвестиция е добра. Това е възможност за България да подобри технологичното си равнище," отговори той.

Относно ефекта на тази инвестиция върху други заводи в българската военна промишленост, Дончев посочи, че тя не обезсмисля съществуването на останалите мощности, а напротив – капацитетът им трябва да бъде повишен. Тук той си послужи с пример от един от заводите на "Терем", където предстои да се сглобяват бронирани машини "Страйкър".

По думите му България трябва да се преориентира от закупуването на готови изделия към изделия, при които е възможно по-голяма част от добавената стойност да бъде създавана в страната.

Колкото до възможността за ремонтиране на техника от конфликта в Украйна, Дончев каза, че проблемът за него е чисто логистичен, поради голямото разстояние.

"Но съм убеден, че при мъдро ръководство, Министерството на отбраната, с помощта на цялата държава, би могло да намери адекватен икономически сюжет. Специално мощността в Търговище да бъде адекватно натоварена, където въпреки намаления персонал, там има капацитет и той трябва да бъде мобилизиран," отговори вицепремиерът Дончев.

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов

Ако искаме да има железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на участието си в днешния парламентарен блицконтрол.

Министър Караджов отговори на въпрос от народния представител Павлин Найденов от „Алианс за права и свободи“, който подчерта, че за последните няколко месеца са обявени поръчки за 3-4 млрд. лева, предвиждащи закупуването на мотриси и инвестиции в трасета, и поиска информация как това ще подобри жп транспорта в България.

„Ако погледнете по-внимателно в сроковете, за които тези планове ще се реализират, ще видите, че договорът за обществена пътническа услуга за 1,4 млрд. лв. всъщност е за 12 години. Той е на практика равен на онази субсидия, която и към днешна дата плащаме на „БДЖ-Пътнически превози“, умножен по 12“, уточни министър Караджов.

По отношението на закупуването на нов подвижен състав той подчерта, че настоящият е на „изключително лошо равнище“. „Имаме влакове, които са над 40-годишни. В обикновена ситуация тези вагони не би трябвало да се движат, но въпреки това им се правят ремонти. Поддържат се в движение поради простата причина, че няма вагони“, обясни той. По думите му има недостиг от около 36-37 вагона за покриване графика на движението на влаковете.

„Към края на годината ще станат 70 вагона, което вече е огромна липса. Предприел съм някои мерки. На 8-ми този месец заместник-министърът по железопътен транспорт ще бъде на срещи в Австрия, за да търсим начин, по който да запълним тази голяма липса“, обяви Гроздан Караджов.

Заради липса на вагони са спрени над 36 влака в три региона на България, за да могат мотрисите от тях да се преместят към онези дестинации, където през лятото имаме по-интензивно движение, уточни министърът на транспорта и съобщенията. Караджов подчерта, че има обявени поръчки, но те ще се реализират евентуално най-малко след около три-четири години. Той увери, че министерството работи за подобряване на този вид транспорт.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов

От началото на февруари тази година е създадена организация и са определени обектите и районите на Въоръжените сили на България, които трябва да бъдат маскирани и обезличени при заснемането им с оптико-електронни системи или платформи със синтезирана апаратура. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на участието си в парламентарния контрол, където отговори на въпрос относно мерките на министерството за заличаване на всички изображения и снимки на военни обекти в интернет платформи.

При определяне на обектите за маскиране са отчетени редица фактори. В момента тече процедура на финализиране на списък с ведомства, след което целият списък ще бъде депозиран пред институциите на Европейския съюз, отговорни за космическо базирано наблюдение на земната повърхност, обясни министър Запрянов.

Въпросът към него бе зададен от народния представител от „Възраждане“ Ангел Славчев. Депутатът поиска информация от министъра и за сградния фонд на военно формирование 42600 – Мусачево, който, по думите му, е в лошо състояние.

Състоянието на сградния фонд на това формирование, което е част от Българската армия, буди сериозно безпокойство. В частност покривът на главната сграда, разположена до главния път, е в критично състояние, с видимо голяма дупка, уточни Ангел Славчев.

Министър Запрянов отговори, че част от сградния фонд във войсковия район се нуждае от текущ и основен ремонт, а една част от сградите са с отпаднала необходимост за военното формирование. Той подчерта, че сградата няма да се ремонтира, а ще трябва да се премахва.

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов

Не са прекъсвани реанимационните дейности до пристигането на втората линейка при инцидента, в който дете загина в Несебър. Това посочва в писмен отговор министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутата Явор Божанков за действията на спешна помощ при инцидент в Несебър на 18 август, в който загина дете след падане от парашут, теглен от лодка.

Сигналът за произшествието е получен около 13:09 ч., като първоначално при прослушване на разговорите, проведени с диспечер в районната координационна централа, се подават данни, че „на капитан на кораб" му е прилошало и е паднал във водата, посочва министър Кирилов. След това се обаждат други свидетели, които дават по-конкретни и по-точни данни за инцидента. По това време най-близкият свободен екип е долекарски, който се състои от фелдшер и шофьор, и се намира на бензиностанция в Ахелой за зареждане с гориво след като предходно е изпълнявал мисия с последващ транспорт до болница в Бургас. Екипът приема случая и се насочва към инцидента, независимо от затрудненията при придвижване, свързани с трудното преодоляване на струпването на автомобили, образуващи задръствания в района на Ахелой и по маршрута към Несебър.

На мястото на инцидента екипът на спешна медицинска помощ пристига в 13:27 ч., където заварва медицински екип от спасителния пост да изпълнява реанимационни мероприятия. Пациентът вече е имал венозен път, подаван е кислород на маска и са били поставени електроди за следене на сърдечна дейност на монитор. Фелдшерът от Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас се включва активно в реанимационните действия, като решава да поиска и допълнителна подкрепа от втори екип с допълнителна лекарска компетентност, тъй като се касае за тежък травматичен инцидент с дете. До пристигането на втория екип реанимационните мероприятия не са прекъсвани.

Реанимационен екип от лекар, медицинска сестра и шофьор е изпратен в 13:37 ч. По време на пътуването към подадения адрес линейката попада в задръстване и интензивен пътен трафик заради катастрофа, което на практика силно забавя придвижването. Втората линейка пристига на мястото на инцидента е 14:14 ч.

Всички линейки на ЦСМП са оборудвани с необходимата апаратура, медицински консумативи и медикаменти за оказване на спешни реанимационни мероприятия. Отговорност на директора на ЦСМП е да поддържа в изправност медицинската апаратура и да следи за наличността и годността на медикаментите и медицинските изделия. Изправността на линейките се проверява преди започване на работната смяна от механик, като това се верифицира с подпис в пътния лист. Изправността на медицинската апаратура се проверява ежедневно от ръководителите на екипите при застъпване на дежурство и периодично от комисия при проверка на съответния филиал.

Районните координационни централи на центровете за спешна медицинска помощ приоритизират повикванията съобразно тяхната спешност и възлагат изпълнението на повикването на най-близко разположения до инцидента свободен медицински екип, за да се осигури навременна спешна медицинска помощ на нуждаещите се. Всички медицински екипи (долекарски, лекарски и реанимационни) са обучени и притежават необходимата компетентност за извършване на животоспасяващи дейности за пациенти в спешни състояния.

По случая беше разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор". Допълнително след приключване на проверката ще бъдат уточнени всички обстоятелства по случая.

На 20 август премиерът Росен Желязков каза, че е възложил на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация, заради инцидента с детето.

По случая първоначално бяха задържани трима, като в последствие двама бяха оставени в ареста.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев

Броят на висящите жалби срещу България пред Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) намалява и то като трайна тенденция. Страната ни е на 19-о място от държавите членки с 422 висящи жалби. За трета поредна година имаме под 600 жалби. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев във времето за парламентарен контрол в отговор на въпрос за осъдителните решения срещу България на Европейския съд по правата на човека.

Съобразяването с практиката на ЕСПЧ е един от най-важните инструменти за защита на човешките права в България и последните десетилетия се отбелязва напредък в редица области, добави той.

Георгиев каза, че през 2024 г . ЕСПЧ е постановил 13 решения спрямо България с поне едно нарушение на Конвенцията. Целта на съда е да се хармонизира законодателната уредба в държавите по начин, по който да се гарантира защита на човешките права, обясни министърът.

Имаме експертния потенциал за адекватно и достойно представителство на България пред ЕСПЧ, каза още Георгиев, но отбеляза дефицит при координацията между институциите по повод решенията на съда. Той обяви, че се подготвят нормативни решения за създаване на координационен механизъм, за да се действа в синхрон при осъдителни решения или когато държавата е в процедура пред съда.