Депутатите ще обсъдят днес проект на решение във връзка с доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната, както и ветото на президента Румен Радев върху изменения в Закона за държавната собственост.

Двете точки бяха включени в дневния ред в началото на днешното пленарно заседание след консултация на председателски съвет с парламентарните групи.

Първа точка в дневния ред е изслушване на министър-председателя Росен Желязков във връзка с информация за проблем с GPS сигнала при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив на 31 август.

В началото на пленарното заседание се регистрираха 164-ма народни представители.

Депутатите от „Възраждане“ не са в залата.