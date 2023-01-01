Бившият италиански премиер Силвио Берлускони е бил приет отново в болница "Сан Рафаеле" в Милано, съобщи Ройтерс, като се позова на свои източници.



Според един от източниците 86-годишният медиен магнат е постъпил в здравното заведение за медицински прегледи.



Берлускони беше изписан от болница "Сан Рафаеле" миналия месец, след като шест седмици се лекуваше от белодробна инфекция, свързана с хронична левкемия.