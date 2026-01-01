Британската певица и авторка на песни Рей е обявена за хитмейкър (създател на хитове) на годината от сп. „Варайъти“, съобщи сайтът за музикални новини Мюзик нюз.

Двадесет и девет годишната изпълнителка, чието истинско име е Рейчъл Агата Кийн, ще получи наградата на 10-ото годишно събитие "Хитмейкъри" (Hitmakers), което ще бъде организирано от "Варайъти" в Лос Анджелис на 5 декември.

С получаването на отличието Рей ще се присъедини към предишни негови носители като Сабрина Карпентър, Чарли Екс Си Екс, Сиза, Кендрик Ламар, Били Айлиш, Хари Стайлс, Джак Харлоу, Елтън Джон и Дуа Липа.

Главният музикален редактор на „Варайъти“ Джем Асуад похвали постиженията на Рей както като изпълнителка, така и като защитничка на правата на музикантите. „От години сме почитатели на звученето на Рей, на композиторските ѝ умения и на блестящите ѝ изпълнения на живо“, каза той.

„Тази чест е признание не само за нейното артистично майсторство от световна класа, но и за нейната решителна и откровена защита на авторите на песни и независимите артисти. Радваме се да я отличим като хитмейкър на годината за 2026 г. Тя е първата независима изпълнителка, получила тази награда“, допълни Асуад.

Американката Оливия Родриго ще получи наградата за автор на песни на годината, а KATSEYE – за група на годината.

Признанието идва в хода на още една успешна година за Рей, която наскоро беше обявена за втори хедлайнер на фестивала „Бритиш съмър тайм“ в Хайд парк през 2027 г.

Изпълнителката на хита Escapism ще излезе на сцената на лондонския фестивал на 10 юли, като това ще бъде най-голямата ѝ самостоятелна изява на открито в британската столица до момента.

Кариерата на Рей продължава да се развива успешно, откакто през 2023 г. издаде своя независим дебютен албум My 21st Century Blues. Той я утвърди като водеща солова изпълнителка и ѝ донесе шест награди БРИТ през 2024 г., включително за албум на годината и автор на песни на годината.

Сред постиженията на Рей са и над 10 милиарда стриймвания в Спотифай, 21 сингъла в Топ 40 на Великобритания и шест изцяло разпродадени концерта в лондонската O2 Arena. Певицата е изнасяла концерти и на големи фестивали, сред които „Коачела“ и „Гластънбъри“.

Вторият студиен албум This Music May Contain Hope на Рей излезе през март и веднага се изкачи на първо място в класацията на Великобритания, като същевременно влезе в Топ 10 в 16 страни по целия свят.

По-рано певицата Оливия Дийн беше обявена за изпълнител на годината на стрийминг платформата Епъл мюзик.