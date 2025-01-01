Няма как да поръчваме лекари от AliExpress за 500 долара. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с вчерашното изказване на здравния министър Силви Кирилов.

Министър Кирилов: Здравната система се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години

"Днес се радваме, че все пак ще има извънредна здравна комисия, на която се надяваме най-накрая да бъде прието на второ четене законодателство за младите лекари (...) Независимо от думите на министър Кирилов след 15 години ще имаме нужда някой да лекува хората в България", заяви той.

"Необходими са 20 милиона лева на месец, за да се достигнат нивата, които искат младите лекари - 150% от средната работна заплата, и всички други медицински специалисти - 125% от средната работна заплата", каза по-рано този месец Василев, като добави, че средства има, тъй като бюджетът на НЗОК е 9,9 милиарда лева.

Трагедията в „Елените“ – сгради върху реки и нередности в документите (ОБЗОР)

Председателят на "Продължаваме промяната" коментира и наводнението във вилно селище "Елените". Той подкрепи становището на Камарата на архитектите в България, според която инцидентът е "резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие".

Той подчерта, че прокуратурата е била сезирана за незаконно строителство във вилното селище още през 2009 г. и че подписите на длъжностните лица, разрешили несъгласуваното изграждане, могат да бъдат установени.

Терзиев за кризата с боклука: Няма да превърна софиянци в заложници на престъпни интереси

Според председателя на "Продължаваме промяната" кризата с боклука в София започва да се нормализира благодарение на подкрепата на други общини.

Василев призова Министерството на вътрешните работи да прегледа камерите и да види кой е запалил камионите на турската фирма, предложила по-ниски цени за сметосъбиране в столичните квартали "Красно село" и "Люлин". По думите му регионалното министерство също трябва да излезе със становище защо лицензът на другото чуждестранно дружество, което е искало да кандидатства за поръчката, е бил отнет.