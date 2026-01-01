На 30 април 52-рото Народно събрание на Република България започва работа точно в 10:00 часа, когато ще бие първият звънец, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за свикването му.

В рамките на първото заседание президентът ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители, пише в съобщението от прессекретариата на държавния глава.

Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-рото Народно събрание това е Румен Миланов от "Прогресивна България", е посочено на сайта на парламента.

Народните представители ще положат клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“ След полагането ѝ народните представители ще подпишат клетвени листове.

В пленарната зала ще прозвучат химните на Република България и на Европейския съюз.

По традиция на първото заседание на новоизбрания парламент изявления правят представените в Народното събрание партии и коалиции. След това предстои да бъде избран председател на новия парламент. Той ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе слово.

Депутатите ще изберат и заместник-председателите на Народното събрание. Председателят на парламента ще обяви образуваните парламентарни групи и техните ръководства.

В 52-рото Народно събрание влизат пет политически сили, като разпределението на мандатите очертава отчетливо мнозинство на първата политическа сила. „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.

Първото заседание ще открие най-възрастният сред депутатите - Румен Миланов от „Прогресивна България".

Всички депутатски имена от новия парламент можете да прочетете тук:

ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание

Още с влизането си в парламента депутатите ще се изправят пред традиционните първи стъпки – полагане на клетва, избор на председател на Народното събрание и оформяне на парламентарните групи. Именно изборът на председател ще бъде първият тест за възможните мнозинства и коалиционни конфигурации. В последните години този процес неведнъж се превръщаше в продължителен политически сблъсък, което прави началото на новото Народно събрание ключово за сигнала, който ще бъде даден към обществото.

Една от отличителните черти на 52-рия парламент е широкият възрастов диапазон на народните представители. В пленарната зала ще седнат както млади депутати от поколението Gen Z, за които това е първи досег с активната политика, така и утвърдени фигури с дългогодишен парламентарен и управленски опит. Този контраст създава предпоставки както за нови идеи и по-различен стил на комуникация, така и за сблъсък на поколения и политически подходи.

Наред с възрастовото разнообразие, впечатление прави и профилът на част от новоизбраните депутати. Освен традиционните партийни кадри, в парламента влизат експерти от различни сфери, представители на бизнеса, юристи, спортисти и общественици.

Разпределението на местата в пленарната зала също вече е ясно, като всички политически сили ще имат представители на първия ред.