Изключително интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР. Информацията е към 06:00 часа.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.