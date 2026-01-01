На 5 февруари 2026 г. се навършват 106 години от рождението на голямата българска детска писателка Леда Милева.

Блестящ преводач, ерудиран публицист, дългогодишен председател на Съюза на преводачите в България и на Българския П.Е.Н. център, постоянен представител на България в ЮНЕСКO (1972-1978), генерален директор на БНТ (1966-1970).

Леда Милева е автор на повече от 30 стихосбирки за деца, театрални и радиопиеси, превеждани на английски, френски, немски, руски, полски и други езици.

С нейните детски стихове са отраснали не едно поколение българи.

„Иска ми се стихотворенията, които пиша, да направят децата мъничко по-умни, по-честни, по-добри. Да им дават сили за борба срещу грозното, за да побеждава красотата… Научете децата от малки да запомнят, че не е толкова важно колко книги са прочели, а какво са научили от тях“, споделя Леда Милева.