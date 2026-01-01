Доверието на потребителите в САЩ в развитието на икономиката рязко е спаднало през януари, достигайки най-ниското ниво от 2014 г. насам, тъй като американците са все по-загрижени за финансовите си перспективи, предаде Асошиейтед прес.

Мозъчният тръст "Kонфърънс борд" (Conference Board) съобщи, че индексът му за потребителското доверие е спаднал с 9,7 пункта до 84,5 пункта през януари, като е минал дори под най-ниските стойности от времето на пандемията от COVID-19.

Индексът, измерващ краткосрочните очаквания на американците за доходите, бизнес условията и пазара на труда, се срива с 9,5 пункта до 65,1 пункта, което е значително под 80 пункта - прагът, който може да сигнализира за предстояща рецесия. Това е 12-ият пореден месец, в който индексът е под 80 пункта.

Оценките на потребителите за настоящата икономическа ситуация спадат с 9,9 пункта до 113,7 пункта.

„Доверието се срина през януари, тъй като загрижеността на потребителите както за настоящата ситуация, така и за очакванията за бъдещето се задълбочи“, заяви Дана Петерсън, главен икономист на "Kонфърънс борд".

"И петте компонента на индекса се влошиха, което доведе до най-ниското ниво на индекса от май 2014 г. насам – надхвърляйки нивата от началото на пандемията от КОВИД-19", допълва тя.