Двама служители на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Елхово са задържани за 72 часа и са с повдигнати срещу тях обвинения за трафик на мигранти. Това съобщи за ръководителят на Районната прокуратура в Ямбол Мина Грънчарова.

„Привлечени са за престъпления по чл. 281, ал. 2 от Наказателния кодекс. Наказанието, което законът предвижда, е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от 5000 до 20 000 лева“, посочи районният прокурор на Ямбол.

Гранична полиция разби организиран канал за незаконна миграция

"Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо задържаните гранични полицаи пред Районен съд-Елхово", посочи прокурор Грънчарова.

Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) категорично е нетолерантна към прояви на корупция сред своите служители. Такива незаконни практики безкомпромисно ще бъдат пресичани и санкционирани от закона. Това заявиха от главната дирекция по повод случая, при който двама служители.

След разпореждане на директора на регионалната дирекция е започнало издирване, като в ранните часове на 18 април в района на град Елхово е спрян служебен автомобил. В него са установени двама гранични полицаи от ГПУ-Елхово и 11 незаконни мигранти.

Уведомени са Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, дежурен прокурор от Окръжна прокуратура-Ямбол и дежурен следовател.