Общо учение ще се проведе в АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от пресцентъра на атомната централа.

Учението е в изпълнение на утвърдения годишен график за учения и тренировки с персонала и по време на него ще бъде изпробвана и локалната оповестителна система на атомната електроцентрала в населените места наоколо.

Планира се да бъдат проиграни мерките, заложени в Аварийния план на АЕЦ "Козлодуй“, предвидено е и провеждане на частична евакуация на работещите на площадката. Занятието ще бъде проследено от екип международни експерти от Световната асоциация на ядрените оператори WANO, като наблюдението на учението е етап от мащабна Партньорска проверка, чиято основна фаза ще бъде проведена през февруари 2026 г.

Миналата година в централата беше направено и учение, свързано с реакция при пожар. Подобно всеобхватно учение, с участието на няколко институции, се провежда на всеки пет години.