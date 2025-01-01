Простреляха мъж с пистолет във видинското село Майор Узуново, съобщиха от полицията.

На 10 октомври е станал скандал между 54-годишен мъж и гостуващият в къщата му 47-годишен мъж.

Домакинът е прострелял с газовия си пистолет госта в дланта.

Пострадалият мъж е бил транспортиран във видинската болница, при медицинския преглед той е отказал изваждане на сачмата.

Иззето е оръжието и въздушна пушка. Мъжът е задържан и по случая се води разследване.