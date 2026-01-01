На 26 март служителите на видинското районно управление проведоха специализирана полицейска операция на територията на град Брегово и селата от общината. Акцията е имала за цел предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите и противодействие на конвенционалната престъпност.

В хода на операцията са започнали пет разследвания, пет лица са били задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

При проверки в три търговски обекта – в Брегово и село Гъмзово, разследващите иззели тетрадки, съдържащи списъци с имена и изписани парични суми срещу тях. Проверяват се съмнения за купуване на гласове чрез опрощаване на вересии. По случаите са образувани три досъдебни производства по чл. 167, ал. 3 от Наказателния кодекс.

Освен това, незаконно притежавана нарезна пушка с болтов механизъм е била иззета от частен адрес в Брегово при претърсване, извършено в условията на неотложност. По случая е образувано досъдебно производство по чл.339, ал.1 от Наказателния кодекс.

ОДМВР - Видин

При извършено претърсване в условията на неотложност на друг адрес в градчето служителите на реда открили и иззели плик със сухи зелени съцветия, гриндер и филтърна хартия. Тревистата маса е реагирала на канабис при полевия наркотест. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал.3, т.1 от Наказателния кодекс.

В хода на акцията полицейските екипи проверили 53 моторни превозни средства и 61 лица (10 от тях – криминален контингент). За констатираните нарушения по Закона за движението по пътищата униформените съставили девет фиша.

Активната превантивна и контролна работа на полицейските служители в област Видин продължава.