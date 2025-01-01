Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов съобщи по време на парламентарния контрол, че Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) планира полагането на маркировка на 86,5 км от пътя в участъка между Видин и Монтана, като целта е осигуряване на безопасни условия на движение по първокласния път. Дейността е възложена на фирмата, отговаряща за маркировка на републиканските пътища на територията на Северозападния район, включващ област Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.

Министърът уточни, че нанасянето на маркировката ще се изпълнява поетапно заради големия обем на възложените работи в този район. Той каза това в отговор на въпрос от депутата от ПГ на ПП-ДБ Любен Иванов за поставянето на хоризонтална и вертикална маркировка върху рехабилитираните участъци от международния път Е-79, който е основна пътна връзка между София и Видин и, чрез Дунав мост II, към Западна Европа.

Той напомни, че в отсечката от пътя в участъка от Видин до Монтана е извършен ремонт на асфалтовата настилка, в област Видин пътното платно е изкърпено в периода април-юни, а в област Монтана през юни-юли. С изпълнените дейности са подобрени експлоатационно-транспортните качества на трасето между областните градове. По отношение на кръстовище в участък на пътя АПИ е предприела мерки за повишаване на безопасността на движението там, като вече е положена напречна шумна маркировка, поставени са и необходимите пътни знаци преди кръстовището, монтирани са разделители колчета в оста на пътното плътно за предотвратяване на пътни произшествия, каза Иванов.