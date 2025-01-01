Полицията във Велико Търново сезира главния прокурор за вандалски прояви, извършени от директорката на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в старопрестолния град.

Директорката на Приходната агенция във Велико Търново Хрисимира Витанова е потрошила предното панорамно стъкло и задния стоп на автомобил на дистрибуторска фирма.

Служебната кола е била паркирана пред гаража на Витанова от служител на фирма от Елена, който е зареждал близък магазин.

Потърпевшият е подал сигнал в полицията, която се е отзовала. От ОДна МВР потвърдиха за инцидента, който е от 28 август и посочиха, че се води разследване.

То е за повреждане, а не за хулиганство. Инцидентът няма нищо общо със служебната работа на директорката на Териториалната дирекция на НАП, съобщиха за БНР от Районната прокуратура.

Въпреки че става въпрос за нарушение на висш държавен служител, прокуратурата няма задължение да уведомява за това главния прокурор, това е направено от полицията, посочиха от държавното обвинение. Хрисимира Витанова не е задържана, но и не бе открита за коментар.