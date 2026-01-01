42-годишен шофьор се опита да избяга от проверка в Павликени, съобщиха от полицията.

Униформените се опитали да го спрат на 28 май вечерта.

Водачът е ускорил движението си и не се подчинил на подадения сигнал.

Той е изключил светлините на колата, отбил на тротоар, при легитимиране на органите на реда и предприемане на проверка той заявил, че не притежава свидетелство за управление и влязъл в близък имот, въпреки разпореждането да остане на място.