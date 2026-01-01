Тежък пътен инцидент стана днес в жилищния квартал "Бузлуджа", известен като "Пишмана", във Велико Търново. Лек автомобил се преобърна зрелищно по таван на тротоара, точно след завоя на улица в квартала, излизайки от пътното платно, съобщи NOVA.

Инцидентът е станал в непосредствена близост до пешеходна пътека и на кръстовище, регулирано с пътни знаци. Колата е паднала в тревистия скат до тротоара.

Веднага след инцидента на място пристигна екип на пътна помощ.

Катастрофата причини временни затруднения в движението в района. Възможно е несъобразена скорост в завой да е довела до загуба на контрол над превозното средство.