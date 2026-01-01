МОСВ следи ситуацията с нефтения разлив в Черно море - в района на руския град Туапсе.

Нефтеното петно е в руската брегова зона и се работи по неговото събиране, съобщиха от МОСВ.

„Няма заплаха за нашите териториални води. Разстоянието до Шабла е 840 км. Площта на разлива е 7,74 кв. км.

Разливът е малък и ограден с бонови заграждения“, заяви проф. Мирослав Цветков от Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ на базата на анализ на сателитни данни.

МОСВ и ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ ще продължат да наблюдават ситуацията до пълното овладяване на нефтения разлив