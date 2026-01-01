Поради планирани ремонтни дейности и оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия редица райони във Варненско ще останат без ток днес.
От уебстраницата на „ЕРП Север“ АД става ясно, че засегнати ще са:
- гр. Варна - част от м-ст Прибой, електрозахранени от МТП 1549 - на 06.04.2026 г. в периода 8:30 ч. до 16:00 ч.;
- гр. Варна - м-ст Изгрев, клиентите, електрозахранени от ТП 932 - на 06.04.2026 г. в периода 8:30 ч. до 14:00 ч.;
- гр. Варна - м-ст Евксиновград, м-ст Траката, ул. 13-та, ул. 14-та, ул. Любен Дилов и ул. Петър Сапунов, електрозахранени от ТП 1794 - на 06.04.2026 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч.;
- гр. Варна - кв. Виница, ул. Св. Прокопий Варненски, електрозахранени от ТП 2178 - на 06.04.2026 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч.;
- с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани - на 06.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.;
- с. Медовец - на 06.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.;
- с. Партизани - клиентите, електрозахранени от ТП 5 - на 06.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.;
- гр. Дългопол - от 06.04.2026 г. до 08.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
- гр. Дългопол - ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2 - от 06.04.2026 г. до 08.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.;
- с. Китен - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти - на 06.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.;
- с. Медовец - клиентите, електрозахранени от ТП 1 - от 06.04.2026 г. до 08.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.;
- с. Калиманци - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти - от 06.04.2026 г. до 08.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.;
- с. Калиманци, ВС Калиманци - летище , маслобойна, с. Изгрев, с. Левски - на 06.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч.;
- с. Просечен, с. Кипра, с. Чернево - на 06.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.;
- гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Злетово, ул. Искър, ул. Народни Будители, ул. Средец, НЧ ПРОСВЕТА-1927, СМДЛ ЛИНА ЕООД, СМДЛ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ ЕООД, СМДЛ СТАТУС ООД, БАНКА ДСК АД, бул. Народни будители - пешеходна пътека, електрозахранени от ТП 1551 - на 06.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч.;
- гр. Варна - ул. Тихомир 12, електрозахранени от ТП 296 - на 06.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 13:00 ч.;
- гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5 - от 06.04.2026 г. до 08.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.;
- гр. Варна - м-ст Св. Св. Константин и Елена - на 06.04.2026 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.;
- гр. Варна - част от КК Св. Св. Константин и Елена - Дом за възрастни хора "Гергана", Почивна база "Ралица", електрозахранени от ТП 653 - на 06.04.2026 г. в периода 13:00 ч. до 15:00 ч.