Откриха музикалното „Варненско лято“

във варненския квартал „Аспарухово“. Това съобщи кметът на града Иван Портних.На 8 август на панорамната тераса ще се проведе концерт от съпътстващата програма на Международния музикален фестивалВ него ще участваткоито участват в менторската програма на фестивала, където преподаватели са Марио Хосен - цигулка, Атила Пастор - виолончело, Ейприл Клейтон - флейта, Марио Карбота - флейта, Михаел Фришеншлагер - цигулка, Илиян Илиев - кларинет, Мичико Дате - пеене, Лиляна Кехайова - виолончело, Божидар Николов - оперно пеене.Младите музикални надежди ще изнесат ощев Морското казино във Варна и в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“.Концертът „Sound of the free breeze“ се реализира в партньорство с Международната музикална академия „Орфеус“ -Виена и с подкрепата на проект „MusicAire (An Innovative Recovery for Europe)“, съфинансиран от Европейския съюз.Подобни проекти показват интегрирането на културата в туристическия продукт, посочи кметът. Той припомни, че плажът в квартал „Аспарухово“който започна снощи.