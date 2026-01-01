Прокуратурата води разследване за инцидента на плажа във Варна, при който двама мъже са в тежко състояние, съобщиха от обвинението.

Към момента те са настанени в болница, като състоянието им е животозастрашаващо. Извършени са множество действия за изясняване на всички факти и обстоятелства.

Кървав инцидент на плаж във Варна: Двама мъже са с опасност за живота след стрелба

Текат разпити на свидетели. Иззети са записи от намиращи се в близост до местопроизшествието камери. Предстои назначаването на експертизи.

Участниците в конфликта са български граждани - на 19 и на 24 г. Единият от тях е получил огнестрелна рана, а другият - прободна.

Сигналът е подаден около 18:00 часа на 21 юни.