Полицаи от две областни дирекции – Варна и Добрич, съпроводиха родилка до болницата.

"В петък, лек автомобил тръгва от Добрич за родилно отделение във Варна. На изхода на града виждат патрулка и водачът, чиято спътничка е жена му, на която спешно трябва да бъде направено секцио, спира", съобщиха от полицията.

От там уточняват, че бъдещият баща помолил униформените за помощ – пилотна кола, която да съпровожда автомобила му до Морската столица.

Доброто: Полицаи транспортираха онкоболна жена от АМ „Тракия“ до болница в София (СНИМКИ)

"Без колебание, Пътните полицаи на ОДМВР Добрич потеглили, като междувременно подали сигнал до дежурната част на ОДМВР Варна, да ги чакат колеги, работещи на територията към която пътуват. Така, когато лекия автомобил на семейството и автопатрулната кола стигнали до Панорамния път на Аксаково, полицейски екип на местното РУ продължил с ескорта", посочват още от МВР-Варна.

Цялата акция се увенчала с успех, когато след няколко часа на бял свят се появили близначета.

Случилото се не е чрезвичаен инцидент, защото преди седмица полицаите от РУ Аксаково са извършили ескорт на частен автомобил от Добрич, в който е пътувал мъж отиващ на спешна хемодиализа във Варна. За служителите на реда това е работата им, която е в помощ и служба на обществото.